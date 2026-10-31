Milli halterci Kaan Kahriman 75 kiloda koparmada gümüş madalya kazandı
31.10.2026 17:44
Kenan Kahriman koparmada 159 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.
Çin'de devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan Kenan Kahriman koparmadaki 159 kiloluk derecesi ile gümüş madalya aldı.
Milli halterci Kaan Kahriman, Çin'deki Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 75 kiloda koparmada gümüş madalya kazandı.
Ningbo kentindeki organizasyonda milli sporcular erkekler 75 kiloda kaldırışlarını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı haltercilerden Kaan Kahriman, koparmada 159 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede 175 kilo kaldıran Kaan, toplamda ise 334 kilo ile şampiyonayı tamamladı.
Aynı sıklette yarışan Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 150 kilo kaldırırken silkmede üç hakkında da başarılı olamadı.