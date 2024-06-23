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Milli haltercilerden 14 madalya sevinci daha

Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 14 madalya daha kazandı.

Milli haltercilerden 14 madalya sevinci daha
Yağmur Bulut’tan 3 madalya birden

Yağmur Bulut’tan 3 madalya birden

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Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Selanik şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun 7. gününde milli sporcular, 1 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.

Yıldız kızlar 81 kiloda Zeynep Nur Pehlivan silkmede altın, koparma ve toplamda gümüş madalya aldı. Aynı kiloda Sevim Bahar silkme ve toplamda bronz madalya kazandı.

Yıldız kızlar +81 kiloda Hilal Gök koparma, silkme ve toplamda gümüş, Berranur Apaydın ise silkme ve toplamda bronz madalya aldı.

Yıldız erkekler 89 kiloda Sefkan Sümen silkmede, 15 yaş altı kızlar 81 kiloda Belgin Gökçe Araz koparma, silkme ve toplamda bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 14 altın, 21 gümüş, 20 bronz olmak üzere toplam 55'e yükseldi.

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