Milli judocu Demirel'den Slovenya'da gümüş madalya
15.02.2026 04:14
Resmi Kurum
Muhammed Ali Demirel turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
AA
Milli judocu Muhammed Ali Demirel, Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Milli judocu Muhammed Ali Demirel, 44 ülkeden 496 sporcunun katıldığı 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda 73 kiloda tatamiye çıktı.
Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre Demirel, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonun yarı final müsabakasında Özbek sporcu Elbek Tojiev'i yenerek finale yükseldi. Milli sporcu finalde Macar rakibi Aron Gabor'a yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.