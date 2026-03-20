Milli judocu Tuğçe Beder'den altın madalya
20.03.2026 20:14
Anadolu Ajansı
Milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da yapılan turnuvada kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Tiflis'teki yapılan turnuvada son 16 turundan başlayan milli sporcu, ilk maçında İspanyol Mireia Rodriguez Salvador'u mağlup etti.
Çeyrek finalde Azerbaycanlı Konul Aliyeva'yı eleyen Tuğçe, yarı finalde ise Rus Sabina Giliazova'yı yenerek finale yükseldi.
Finalde İsveçli Tara Babulfath ile karşılaşan Tuğçe Beder, altın madalyanın sahibi oldu.