Milli judocular Avrupa üçücüsü

Milli judocular, Moldova'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'deki organizasyonda milli sporcular, karışık takım maçlarına çıktı. Yarı finalde Gürcistan'a mağlup olan ay-yıldızlılar, bronz madalya mücadelesinde ev sahibi Moldova'yı yendi.



Takım halinde Avrupa üçüncülüğüne uzanan Türkiye, dün tamamlanan ferdi karşılaşmalarda da 3 bronz madalya kazanmıştı.