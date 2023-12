Milli Kadın Sutopu Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi ilk 12'de yer almak

A Milli Kadın Sutopu Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un LEN Challenger Kupası'nı kazanmasının kadın sutopu için çok önemli olduğunu belirterek, milli takım düzeyinde de hedeflerinin olduğunu ve bunu zamanla başarabileceklerini bildirdi.



A Milli Kadın Sutopu Takımı, 5-13 Ocak 2024'te Hollanda'da 16 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Çekya, Romanya ve Sırbistan ile mücadele edecek. C Grubu'nda ilk 2 sırada yer alacak ekipler çeyrek finale kalmak için play-off maçına çıkacak.



Şampiyona öncesinde İzmir'deki kampını tamamlayan A Milli Kadın Sutopu Takımı'nın başantrenörü Evangelos Pateros İzmir kampını verimli şekilde geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Hedefimize doğru ilerliyoruz." dedi.



Gruptaki rakiplerinden Sırbistan'ın kuvvetli bir ekip olduğunu kaydeden Pateros, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sırbistan dışında oynayan oyuncuları da var. Bizden daha tecrübeli ve kuvvetliler. Çekya ve Romanya bize daha yakın rakipler ancak Sırbistan'ı da yenmek için oynayacağız tabii ki. Grup birinciliği için oynayacağız ama Romanya ve Çekya maçları bize daha yakın gözüküyor. Romanya elemelerde bizi yendi ama o maçta konsantre değildik. Zaten elemeyi geçtiğimiz için biraz rahat çıkmıştık maça. Bu sefer işler değişecek. İlk ikiye girip gruptan çıkmak için uğraşacağız."



Pateros, Avrupa Şampiyonası'nda önceliklerinin gruptan çıkmak olduğunu belirterek, "Bir şekilde gruptan çıkıp, daha güçlü takımların olacağı eleme turlarına kalıp, kendimize dokuzla on iki arasında bir yer bulabilmek istiyoruz. Bu bizim için büyük bir hedef olabilir. Tabii daha sonrasında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ilk sekiz ve olimpiyatlara katılabilmek gibi hedeflerimiz var ama daha yolun çok başındayız."



Antrenör olarak görev yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'un LEN Challenger Kupası'nı kazanmasının Türk kadın sutopu için büyük bir adım olduğunu kaydeden Pateros, "Sutopunda daha yeni yeni bir şeyler yapmaya başladık, yeni yeni yürümeyi öğreniyoruz. Zor bir yol var önümüzde. Bu yolda çok dikkatli yürümemiz lazım. Yeni jenerasyonları daha fazla gurur duyacakları, daha fazla başarılar kazanmalarına yönelik en iyi şekilde hazırlamamız lazım." dedi.



MİLLİ OYUNCULAR

Milli sporcu Kübra Kuş da İzmir'deki kampın iyi geçtiğini, şampiyona için az bir vakitlerinin olduğunu söyledi.



Gruplarında yer alan ekiplerden en deneyimlisinin Sırbistan olduğunu kaydeden Kübra, "Biz daha genç bir takımız. Yine elimizden geleni yapacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Umarım en iyi sonuçla da döneceğiz oradan. Diğer rakipler Çekya ve Romanya ile oynayacağız, onlar biraz daha bize yakın takımlar. Gruptan bir ya da ikinci çıkmak istiyoruz." dedi.



Hamiyet Süzmeçelik ise İzmir'deki kampın günde çift antrenmanlarla zorlu geçtiğini belirterek, "Çıkamayacağımız bir grup değil kesinlikle. Çünkü her şey olabilir, o yüzden ümitliyim ben. Bir başarı elde edebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.