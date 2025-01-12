Milli kaleci Altay Bayındır penaltıyı kutardı
Manchester United'da ilk 11'de başlayan milli kaleci Altay Bayındır, Arsenal karşısında penaltı vuruşunu kurtardı.
Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'ın FA Cup'daki Arsenal maçında ilk 11'de başladı.
PENALTIYI KURTARDI!
Arsenal FA Cup maçında 10 kişi kalan Manchester United karşısında Odegaard ile öne geçme fırsatını kaçırdı.
Altay, Martin Odegaard'ın 72. dakikada kullandığı penaltıyı kurtardı. Odegaard, kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.
ALTAY'IN PENALTIYI KURTAĞI ANLAR
🧤 Altay Bayındır, Martin Odegaard'ın penaltısını çıkardı. 👏— tabii spor (@tabiispor) January 12, 2025
🇹🇷 Milli oyuncumuz #EmiratesFACup 3. tur maçında, Odegaard'ın vuruşunda müthiş bir kurtarışa imza attı!pic.twitter.com/CRJEFAB8KW
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