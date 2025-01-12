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Milli kaleci Altay Bayındır penaltıyı kutardı

Manchester United'da ilk 11'de başlayan milli kaleci Altay Bayındır, Arsenal karşısında penaltı vuruşunu kurtardı.

Milli kaleci Altay Bayındır penaltıyı kutardı

Milli kaleci Altay Bayındır, 'ın FA Cup'daki Arsenal maçında ilk 11'de başladı.

PENALTIYI KURTARDI!

Arsenal FA Cup maçında 10 kişi kalan Manchester United karşısında Odegaard ile öne geçme fırsatını kaçırdı.

Altay, Martin Odegaard'ın 72. dakikada kullandığı penaltıyı kurtardı. Odegaard, kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. 

ALTAY'IN PENALTIYI KURTAĞI ANLAR

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