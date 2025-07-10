Milli kaleci Mert Günok futbolu bırakacağı yaşı açıkladı

Mert Günok, kabus gibi geçen son iki sezonu değerlendirdi. Çok fazla teknik direktör değişmesinin olumsuzluklarının yanında, büyük maçlarda sağladıkları konsantrasyonu diğer maçlarda gösteremediklerini belirten Mert, Beşiktaş taraftarını gösterdiği tepkilerde haklı görürken "Düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor" dedi.

Tecrübeli kaleci, bu sezon mutlaka şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını ifade etti.

‘DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN ÇIKMAYI BİLMEMİZ GEREKİYOR’



Siyah-beyazlı ekibin takım kaptanlarından birisi olan Günok, şampiyonlukla ilgili gelen soruya ise net cevap verdi. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk parolasıyla yola çıkacağını belirten Günok, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tabi ki olacak. Bu sorunun başka cevabı yok. Biz Beşiktaş olarak şampiyonluk parolası ile yola çıkıyoruz. Bu sene de şampiyonluk parolası ile yola çıkacağız. Sonuçta iki sezon kötü giden bir Beşiktaş’ın olması bu gerçeği değiştiremez. Her zaman düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor. Bu sene iki yeni transferimiz geldi. Daha fazlasının da geleceği konuşuluyor. Kaliteli transferlerimiz geldi. O yüzden bu sene şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak sezona girmek istiyoruz. Bunun için sezona da erken başlıyoruz. Önümüzde bir de Avrupa serüveni olacak. Erken yol alıp başarılı devam etmek istiyoruz.”

"FİNAL BİZİM STADIMIZDA GÖNÜL İSTER Kİ ORALARA KADAR GİDELİM"



Siyah-beyazlı ekibin Avrupa hedefleri ve Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi Shakhtar Donetsk ile de değerlendirmelerde bulunan Mert Günok, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ligi erken açmak zorunda kaldık ve güçlü bir takımla eşleştik. Shakhtar Donetsk ile yakında maç oynayacağız. Arda Turan da geçen sezon Eyüp’te iyi işler yaptı. Kendini son 2 senede kanıtladı. Şimdi de bizi Avrupa’da temsil eden bir teknik direktör. Shakhtar’da bir serüvene başlayacak. Tabi ki bizi yenmek isteyecektir. Ama bu sene Avrupa’da da biliyorsunuz final bizim stadımızda oynanacak. Gönül ister ki oralara kadar gidip finali görmek. Ama gerçekçi olmak gerekirse adım adım gitmek önemli. O yüzden önce Shakhtar maçında başlayarak, ilk maçımızda onları eleyerek sonrasında rakibimizi bekleyeceğiz. İlk hedefimiz gruplara kalmak. Ondan sonrasına tekrar bakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.