Milli kaleci Mert Günok futbolu bırakacağı yaşı açıkladı
Beşiktaş’ın ve milli takımın tecrübeli kalecisi Mert Günok, futbolu bırakmak istediği yaşı açıkladı.
Mert Günok, kabus gibi geçen son iki sezonu değerlendirdi. Çok fazla teknik direktör değişmesinin olumsuzluklarının yanında, büyük maçlarda sağladıkları konsantrasyonu diğer maçlarda gösteremediklerini belirten Mert, Beşiktaş taraftarını gösterdiği tepkilerde haklı görürken "Düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor" dedi.
Tecrübeli kaleci, bu sezon mutlaka şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını ifade etti.
‘DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN ÇIKMAYI BİLMEMİZ GEREKİYOR’
Siyah-beyazlı ekibin takım kaptanlarından birisi olan Günok, şampiyonlukla ilgili gelen soruya ise net cevap verdi. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk parolasıyla yola çıkacağını belirten Günok, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tabi ki olacak. Bu sorunun başka cevabı yok. Biz Beşiktaş olarak şampiyonluk parolası ile yola çıkıyoruz. Bu sene de şampiyonluk parolası ile yola çıkacağız. Sonuçta iki sezon kötü giden bir Beşiktaş’ın olması bu gerçeği değiştiremez. Her zaman düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor. Bu sene iki yeni transferimiz geldi. Daha fazlasının da geleceği konuşuluyor. Kaliteli transferlerimiz geldi. O yüzden bu sene şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak sezona girmek istiyoruz. Bunun için sezona da erken başlıyoruz. Önümüzde bir de Avrupa serüveni olacak. Erken yol alıp başarılı devam etmek istiyoruz.”
"FİNAL BİZİM STADIMIZDA GÖNÜL İSTER Kİ ORALARA KADAR GİDELİM"
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa hedefleri ve Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi Shakhtar Donetsk ile de değerlendirmelerde bulunan Mert Günok, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ligi erken açmak zorunda kaldık ve güçlü bir takımla eşleştik. Shakhtar Donetsk ile yakında maç oynayacağız. Arda Turan da geçen sezon Eyüp’te iyi işler yaptı. Kendini son 2 senede kanıtladı. Şimdi de bizi Avrupa’da temsil eden bir teknik direktör. Shakhtar’da bir serüvene başlayacak. Tabi ki bizi yenmek isteyecektir. Ama bu sene Avrupa’da da biliyorsunuz final bizim stadımızda oynanacak. Gönül ister ki oralara kadar gidip finali görmek. Ama gerçekçi olmak gerekirse adım adım gitmek önemli. O yüzden önce Shakhtar maçında başlayarak, ilk maçımızda onları eleyerek sonrasında rakibimizi bekleyeceğiz. İlk hedefimiz gruplara kalmak. Ondan sonrasına tekrar bakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
"40 YAŞINA KADAR KALECİLİK YAPMAK İSTİYORUM"
40 yaşına kadar devam etmek istediğini söyleyen Günok, “40 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Hedefim tam olarak 40 yaşında bırakmak. Tabi hayat bize ne getirir bilinmez. 40 derim 41’de bırakırım. 41 derim 42 olur. Sonuçta bu işte kendinize ne kadar iyi baktığınız ve disiplininizle alakalı. Her zaman disiplinli bir oyuncu oldum. Her zaman çok çalışan bir oyuncu oldum. Kaostan uzak olan, bireysel olarak kendi işine odaklanan bir oyuncu olarak kaldım. 40 yaşına kadar oynama isteğim var” dedi.
BEŞİKTAŞ KAPTANLIĞI ONURDUR
Mert Günok kısa soru cevap bölümünde ise sorulara şu cevapları verdi:
Beşiktaş kaptanlığı?
“Onur”
Hiç unutmadığın maç?
“Geçen sene oynadığımız Avusturya maçı.”
Hiç unutamadığın kurtarış da o oluyor o zaman?
“Evet”
Kaleciliğini tek kelime ile özetler misin ?
“Bir kelime ile özetlenecek bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla kelimeye tekamül edebilir. O da cesaret, zorluk, sorumluluk, yalnızlık... Bunların hepsi aslında kaleciliği anlatan kelimeler.”
Futbol dışında en sevdiğin uğraş?
“Klasik araçlar”
Maç öncesi ritüelin var mı ?
“Bir ritüelim yok ama evlilik yüzüğümün hep yanımda olmasını isterim. Unutursam muhakkak geri dönerim. Maç öncesi evlilik yüzüğümün hep yanımda olmasına gayret ediyorum.”
Hiç unuttuğun oldu mu?
“Hayır olmadı. Unutsam da geri döndüm bir şekilde.”
Hayatında yer etmiş teknik direktör ve kaleci antrenörü?
“Her zaman söylüyorum. Altyapıda beni yetiştiren Yavuz Şimşek. O da yaşlandı hocalık yapmıyor şu anda. Ama benim hayatıma direkt etki eden hoca odur. Beni aldı ve yetiştirdi. Onunla her gün özel antrenman yaparak buralara geldim. Onu da her zaman iyi bir şekilde anıyorum.”
Bundan sonraki hedefin teknik direktörlük mü yoksa kaleci antrenörlüğü mü ?
“Teknik Direktör olmak. Açıkçası kaleci antrenörlüğü hiç düşünmedim. Ama hayat ne getirir bilinmez.”
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