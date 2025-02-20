Milli kaleci Altay Bayındır sakatlığını atlattı
Altay Bayındır sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu sakatlığını atlattı.
Manchester United, Altay Bayındır'ın takımla çalışmalara başladığını açıkladı.
Milli futbolcu bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendirmiş ve taraftarın yeni gözdesi olmuştu.
6 MAÇTA 8 GOL
Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatırken kalesinde ise 8 gol gördü.
Milli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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