Milli kaleci Altay Bayındır sakatlığını atlattı

Manchester United, Altay Bayındır'ın takımla çalışmalara başladığını açıkladı.



Milli futbolcu bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendirmiş ve taraftarın yeni gözdesi olmuştu.

6 MAÇTA 8 GOL



Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatırken kalesinde ise 8 gol gördü.



Milli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

