NTV.COM.TR

Milli kaleci Altay Bayındır sakatlığını atlattı

Altay Bayındır sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu sakatlığını atlattı.

Milli kaleci Altay Bayındır sakatlığını atlattı

Manchester United, Altay Bayındır'ın takımla çalışmalara başladığını açıkladı.

Milli futbolcu bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendirmiş ve taraftarın yeni gözdesi olmuştu.

6 MAÇTA 8 GOL

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatırken kalesinde ise 8 gol gördü.

Milli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi: "Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın!"

Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi: "Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın!"

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...