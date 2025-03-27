Milli Kayakçı Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı?

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta , 29 Mayıs 2000'de Türkiye'nin Bursa kentinde doğdu. Babası Yahya Usta, ulusal bir alp kayakçısıydı.

Kayak sporuna ilgisi henüz iki buçuk yaşındayken başladı. 2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde büyük slalom branşında yarışmış ve 21. sırada yer aldı. Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. İlk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti.



Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik okuyordu.