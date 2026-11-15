Milli kick boksçular, Avrupa Şampiyonası'ndan 53 madalyayla döndü
15.11.2026 02:40
Avrupa Kick Boks Şampiyonası, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlendi.
Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 16 altın, 14 gümüş ve 23 bronz madalya kazanan milli sporcular, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 53 madalya elde etti.
Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım başkent Üsküp'teki organizasyonda 16 altın, 14 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı. Milli sporcular, takım halinde ise Avrupa ikincisi olma başarısına ulaştı.
Şampiyonada altın madalya alan milli sporcular şöyle: Mücahit Milli, Kerem Öz, Samet Akan, Bedirhan Ersayar, Mert Güney, Serdar Şayık, Özlem Melek Korkmaz, Fatmahanım Gökçe, Asuman Cıglıoğlu, Emre Korkmaz, Bayram Eren Celep, Faysal Sılıv, Hamza Eren Göksu, Zeynep Çetintaş, Zeliha Doğan Gülen, Rabia Karadaş.