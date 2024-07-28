Milli kürekçi Elis Özbay çeyrek finalde!

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi.



Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte repesajında mücadele etti.



Organizasyonda 8.00.00'lik derecesiyle serisinde ikinci olan Elis, çeyrek finale kalmayı başardı.



Çeyrek finalde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak milli kürekçi, 30 Temmuz'daki yarış sonucunda serisinde ilk üçe girmesi halinde yarı finale çıkacak.