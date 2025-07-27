Milli kürekçilerden dünya şampiyonasında altın madalya

Polonya'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda milli kürekçiler Enes Biber ile Aytimur Selçuk iki tek, Halil Kaan Köroğlu ise hafif kilo erkekler tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı.



Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen şampiyonada hafif kilo erkekler tek çiftede (BLM1x) yarışan milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, altın madalya elde etti.



Açıklamada, "Halil Kaan 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sergilediği performansla şampiyon oldu ve altın madalyayı ülkemize kazandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla zirveye taşıyan sporcumuzu gönülden tebrik eder, bize yaşattığı sevinç ve gurur için teşekkür ediyoruz." denildi.



Organizasyonda erkekler iki tekte (BM2-) yarışan milli sporcular Enes Biber ile Aytimur Selçuk da 06:24.94'lük dereceleriyle altın madalya kazandı.