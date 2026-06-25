Milli maç için çarpıcı yorum. "Hocalarına veda etmek isterler"

NTV yorumcusu ve Sabah yazarı Bülent Timurlenk, ABD maçını değerlendirdi.



Timurlenk Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:



"Hayatın pratiğinde bu mücadeleyi milli futbolcular ve Montella açısından sadece prestij karşılaşması olarak tarif edemem. ABD'nin geniş bir rotasyon yapacağı kesin. Doğrusu Montella'nın da iki maçtaki hayal kırıklığının baş aktörlerini sahaya süreceğini sanmıyorum.

“GÜZEL BİR VEDA ETMEK İSTERLER”

Dolayısıyla önemli maç eksiği olan yedek oyuncuların atletizm enerjisi yüksek Amerikalılar karşısında ne kadar şansı olur bunu da okuyucunun takdirine bırakıyorum.

Bizi EURO 2024'e götüren, çeyrek finale yükselten, Dünya Kupası'na götüren, Uluslar A Ligi'ne yükselten Montella'nın A Milli Takım koltuğunda misyonunu tamamladığını, sonbahardaki Fransa, İtalya, Belçika maçları için Türk insanı karşısında güven veren bir karakter olmaktan çıktığını söylemek lazım. Futbolcular, bu başarıları yaşarken kendilerine liderlik eden hocalarına belki iştahlı bir futbolla güzel bir veda etmek isterler."

D GRUBU SON MAÇLARI

26 HAZİRAN CUMA

05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı)

05.00 Paraguay - Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı)