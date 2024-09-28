Milli maç ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı tarihi
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı ağırlayacak. Şu an lider olarak grupta yer alan, Ay-yıldızlılar A Ligi'ne yükselmek için Karadağ karşısında galibiyet parolası ile sahada olacak. Türkiye Uluslar Ligi'nde daha sonra ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, organizasyonun lig aşamasında toplam 6 maç oynayacak. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan ekim ayında oynanacak Karadağ ve İzlanda maçları ile devam edecek. Son olarak İzlanda'yı yenen milli takım bu kez Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek. Futbolseverler de bu maçların tarihlerine odaklandı. Öte yandan Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. İşte, Uluslar Ligi'nde milli maç tarihleri...
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?
Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.
Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.
SONRAKİ RAKİP İZLANDA
Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.
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