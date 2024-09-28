Milli maç ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı tarihi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan ekim ayında oynanacak Karadağ ve İzlanda maçları ile devam edecek. Son olarak İzlanda'yı yenen milli takım bu kez Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek. Futbolseverler de bu maçların tarihlerine odaklandı. Öte yandan Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. İşte, Uluslar Ligi'nde milli maç tarihleri...



TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?



Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.



Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.



SONRAKİ RAKİP İZLANDA



Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

