Milli maç öncesi taraftara uyarı

Konya Valiliği, taraftarların tribünlerde coşkuyu doyasıya yaşamaları için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılar yaptı.



Maç günü yoğunluğun yaşanmasından ötürü aksaklıklara meydan vermemek için şunlar kaydedildi:



"Yoğunluk yaşanmaması için taraftarlarımızın erken saatte stadyuma gelmeleri tavsiye edilmektedir. Güvenlik talimatlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacak olup, güvenlik ve yasaklı madde ihlalleri A Milli Takımımıza disiplin cezaları olarak yansıyabilir. Yalnızca size ayrılan koltuklarda oturunuz ve biletlerinizi görevliler istediğinde ibraz ediniz. Koridorlarda ve merdiven boşluklarında ayakta durmayınız, diğer seyircilerin görüşünü engellemeyiniz. Stadyum görevlilerinin ve güvenlik personelinin tüm talimatlarına uyunuz. Fair-Play ruhuna uygun davranınız ve provokatif hareketlerden kaçınınız."

