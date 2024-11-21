Milli maç tarihi: Bir sonraki milli maç ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde maçlar play-off süreci ile devam edecek. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında A Ligi'nde en fazla puanı İskoçya elde etti. İskoçya A Ligi'nde 7, Macaristan ve Sırbistan 6'şar, Belçika da 4 puan topladı.



UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, Mart 2025'te oynanacak play-off maçlarında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.



BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



Play-off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.



Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş ise 23 Mart'ta oynanacak.



ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ



Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.



A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

