Milli maç tarihi: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? (Dünya Kupası Elemeleri E Grubu)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan milli takım, E grubunda 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Milli takım, Bulgaristan karşısında kazanmak kendi sahasında oynacağı Gürcistan maçı öncesinde avantajlı konuma gelmek istiyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Millî Futbol Takımı, grup aşamasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar eleme maratonuna 4 Eylül’de Gürcistan deplasmanında başlamış ve mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Grubun ikinci maçında ise Türkiye, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Gözler şimdi Bulgaristan ile oynanacak 3. maçın tarihine çevrildi. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU
İşte Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
