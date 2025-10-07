NTV.COM.TR

Milli maç tarihi: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? (Dünya Kupası Elemeleri E Grubu)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan milli takım, E grubunda 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Milli takım, Bulgaristan karşısında kazanmak kendi sahasında oynacağı Gürcistan maçı öncesinde avantajlı konuma gelmek istiyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

Milli maç tarihi: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? (Dünya Kupası Elemeleri E Grubu)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Millî Futbol Takımı, grup aşamasında ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar eleme maratonuna 4 Eylül’de Gürcistan deplasmanında başlamış ve mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Grubun ikinci maçında ise Türkiye, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Gözler şimdi Bulgaristan ile oynanacak 3. maçın tarihine çevrildi. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

İşte Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...