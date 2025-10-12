NTV.COM.TR

Milli maç tarihi: Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında taraftarı önünde Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. E Grubu'nda Gürcistan ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Milli Takım, sahasında oynayacağı mücadeleyi de kazanmak ve son maçlar öncesinde gruplardan çıkan taraf olmak istiyor. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Takım, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek.

Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin turnuvada kalan grup maçları şöyle:

14 Ekim | Türkiye - (21:45)

15 Kasım | Türkiye - Bulgaristan (20:00)

18 Kasım | İspanya - Türkiye (22:45)

