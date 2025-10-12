Milli maç tarihi: Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Takım, Kocaeli'de zorlu Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında oynanan 3 maçın 2'sini kazanan ve sadece 1 maçta mağlup olan Milli Takım, 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maçı ne zaman?



TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye A Milli Takım, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek.



Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

