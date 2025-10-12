Milli maç tarihi: Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında taraftarı önünde Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. E Grubu'nda Gürcistan ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Milli Takım, sahasında oynayacağı mücadeleyi de kazanmak ve son maçlar öncesinde gruplardan çıkan taraf olmak istiyor. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maçı ne zaman oynanacak?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Takım, Kocaeli'de zorlu Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında oynanan 3 maçın 2'sini kazanan ve sadece 1 maçta mağlup olan Milli Takım, 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maçı ne zaman?
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye A Milli Takım, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek.
Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin turnuvada kalan grup maçları şöyle:
14 Ekim | Türkiye - Gürcistan (21:45)
15 Kasım | Türkiye - Bulgaristan (20:00)
18 Kasım | İspanya - Türkiye (22:45)
