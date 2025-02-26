Milli maç tarihi: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahasında Macaristan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. En son 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Macaristan ile karşılaşan Milli Takım mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman?



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak.



Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

