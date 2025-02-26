Milli maç tarihi: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçında Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Uluslar Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Milli Takım, play-off'lara katılmaya hak kazanmıştı. Peki, Milli maç tarihi: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahasında Macaristan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. En son 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Macaristan ile karşılaşan Milli Takım mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak.
Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
RÖVANŞ MAÇI TARİHİ
Macaristan'da oynanacak olan rövanş maçı ise 23 Mart 2025 saat 20.00'da başlayacak.
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