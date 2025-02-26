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Milli maç tarihi: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçında Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Uluslar Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Milli Takım, play-off'lara katılmaya hak kazanmıştı. Peki, Milli maç tarihi: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?

Milli maç tarihi: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?

Uluslar Ligi play-off maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahasında ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. En son 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Macaristan ile karşılaşan mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman?

MİLLİ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak.

Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Milli maç tarihi: Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? - 1

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

'da oynanacak olan rövanş maçı ise 23 Mart 2025 saat 20.00'da başlayacak.

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