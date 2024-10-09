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Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Karadağ ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Türkiye lider durumda bulunuyor. Türkiye, son sırada bulunan Karadağ'ı yenmek ve gruptaki avantajını sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye- milli maçı için nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu hafta ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Milli maç (Türkiye-Karadağ) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

KARADAĞ'IN GRUPTA PUANI YOK

Uluslar Ligi’nde ay-yıldızlılar ile aynı grupta mücadele eden Karadağ’ı Robert Prosinecki çalıştırıyor.

Karadağ son olarak Galler’i konuk ettiği mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Karadağ takımında Nikola Krstovic, Vladan Bubanja, Rubezic, Vujacic, Osmajic gibi önemli oyuncular bulunuyor.

Karadağ, UEFA Uluslar B Ligi dördüncü grupta 0 puanla son sırada bulunuyor.

SONRAKİ RAKİP İZLANDA

Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

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