Milli maçın tarihi belli oldu: Karadağ-Türkiye maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile deplasmanda yapacağı karşılaşma, Niksic kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini koruyor. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor. İşte, Karadağ-Türkiye maçı tarihi...



KARADAĞ-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?



Karadağ ile Türkiye arasına oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı, 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak.



Müsabaka, TV8 ile Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM DEĞİŞTİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A milli düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.



UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ-İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ-Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.



ADAY KADRO BELLİ OLDU



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosunu açıkladı.



Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır



Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik



Orta Saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü



Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

