Milli maçlar ne zaman? (EURO 2024 elemelerinde Türkiye'nin maç takvimi)

2022 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında kura çekimi yapıldı. Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Yapılan kura çekimi sonrasında Türkiye'nin turnuvadaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte Milli Takım'ın maç programı.



TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ



EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.



D GRUBU:



Türkiye

Hırvatistan

Ermenistan

Galler

Letonya

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI



25 Mart 2023



Ermenistan-Türkiye



28 Mart 2023



Türkiye-Hırvatistan



16 Haziran 2023



Letonya-Türkiye



19 Haziran 2023



Türkiye-Galler



8 Eylül 2023



Türkiye-Ermenistan



12 Ekim 2023



Hırvatistan-Türkiye



15 Ekim 2023



Türkiye-Letonya



21 Kasım 2023



Galler-Türkiye