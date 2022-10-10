Milli maçlar ne zaman? (EURO 2024 elemelerinde Türkiye'nin maç takvimi)

2022 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında kura çekimi yapıldı. Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri kura çekimine 4. torbadan katıldı.
Yapılan kura çekimi sonrasında Türkiye'nin turnuvadaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte Milli Takım'ın maç programı.
TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ
EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
D GRUBU:
Türkiye
Hırvatistan
Ermenistan
Galler
Letonya
MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI
25 Mart 2023
Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023
Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023
Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023
Türkiye-Galler
8 Eylül 2023
Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023
Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023
Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023
Galler-Türkiye