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Milli maçlar ne zaman? (EURO 2024 elemelerinde Türkiye'nin maç takvimi)

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Almanya'da gerçekleştirilen EURO 2024 Elemeleri kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu. Kura çekimi sonrasında milli maçların ne zaman oynanacağı belirlendi. Peki, Türkiye'nin maçları ne zaman?

Milli maçlar ne zaman? (EURO 2024 elemelerinde Türkiye'nin maç takvimi)

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EURO 2024 Elemeleri kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2024 Elemeleri kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada?

2022 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında kura çekimi yapıldı. Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Yapılan kura çekimi sonrasında Türkiye'nin turnuvadaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte Milli Takım'ın maç programı.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

D GRUBU:

Türkiye
Hırvatistan
Ermenistan
Galler
Letonya

Milli maçlar ne zaman? (EURO 2024 elemelerinde Türkiye'nin maç takvimi) - 1

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

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