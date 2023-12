Milli maçlar ne zaman? İşte EURO 2024 Grup maçlarının tarihi

Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. İşte, EURO 2024 Grup maçlarının tarihi...



MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 MAÇLARI NE ZAMAN?



Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'na düşen ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.



Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.



Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.



MİLLİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ



F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:



18 Haziran 2024:



Türkiye-C yolu play-off galibi



Portekiz-Çekya



22 Haziran 2024:



Türkiye-Portekiz



C yolu play-off galibi-Çekya



26 Haziran 2024:



Çekya-Türkiye



C yolu play-off galibi-Portekiz