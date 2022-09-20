Milli maçlar ne zaman? Milli ara ne zaman bitiyor? (2022 milli maç programı)

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte milli araya girildi. Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları'yla karşı karşıya gelecek. Peki, milli maçlar ne zaman? Milli ara ne zaman bitiyor? İşte maç programı.



MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç takviminin belli olmasıyla birlikte, milli ara tarihleri de belli oldu.



Buna göre; Milli maç arası 19 Eylül tarihinde başlayacak ve 27 Eylül tarihinde son bulacak.

Aranın ardından Süper Lig ve tüm liglerde müsabakalar kaldığı haftadan devam edecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır



SAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz



ORTA SAHA / FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok



MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?



22 Eylül Perşembe günü saat 21.45 Türkiye - Lüksemburg (Başakşehir Fatih Terim Stadı)



25 Eylül Pazar günü saat 21:45 Faroe Adaları - Türkiye (Torsvollur Stadı)



Her iki karşılaşmada TRT 1'den naklen yayımlanacak.