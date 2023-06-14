Milli maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri)

Milli maçların ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, D grubunda üçüncü ve dördüncü maçlarını bu hafta oynayacak. Peki, milli maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak?



MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Letonya ve Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında 16 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.



Türkiye A Milli Futbol Takımı daha sonrasında ise grubun fördüncü maçında Galler ile 19 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te mücadele edecek.



Kritik mücadeleler TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU



Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın kadrosu şöyle:



Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir. ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KADRODAN ÇIKARILDI



Çağlar Söyüncü'nün, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.



Yapılan açıklamada, "Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.



Çağlar, A Millî Takımımızın Riga’ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı." denildi. MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI



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