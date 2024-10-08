Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım'ın maç programı belli oldu

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Karadağ ve İzlanda ile mücadele edecek. Grupta 4 puanla lider durumda bulunan Türkiye, Karadağ ve İzlanda karşısında kazanmak ve grupta rahat bir konumda olmak istiyor. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak?



MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8'den canlı yayınlanacak.



Milli takımın gruptaki bir diğer maçı ise 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te İzlanda ile olacak. Mücadele TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI



A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da THY'ye ait uçakla Samsun'a gidecek.



Ay-yıldızlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.



Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da THY'ye ait uçakla Samsun'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavik'e geçecek.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü TSİ 16.45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta TSİ 21.00'de yapacak.



14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda-Türkiye maçı, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.