Milli maçlar ne zaman? Türkiye, Gürcistan ve İspanya ile kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başlıyor. E Grubu’nda mücadele edecek A Millî Futbol Takımımız, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, elemelerde ilk olarak Gürcistan ve son Avrupa Şampiyonu İspanya ile kozlarını paylaşacak. Peki, millî maçlar ne zaman?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ve İspanya ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Grup elemeleri kapsamında rakiplerini bir bir yenmek isteyen Türkiye, eleme maçları öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Peki, milli maçlar ne zaman?
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Millî Futbol Takımımız, zorlu bir fikstüre hazırlanıyor. Türkiye, grup aşamasında Bulgaristan, Gürcistan ve son Avrupa Şampiyonu İspanya ile kozlarını paylaşacak.
Ay-Yıldızlılar eleme maratonuna 4 Eylül’de Gürcistan deplasmanında başlayacak. Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da start alacak.
Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı
4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - İspanya
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
GRUBUN SON MAÇI İSPANYA DEPLASMANINDA
Millî Takımımızın grubundaki son rakip, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının ardından belli oldu. Hollanda’yı penaltılarla 5-4 yenerek yarı finale yükselen İspanya, Türkiye’nin de bulunduğu E Grubu’na katılmaya hak kazandı. Böylece Ay-Yıldızlı ekibimizin eleme grubundaki rakipleri Gürcistan, Bulgaristan ve güçlü İspanya oldu.
