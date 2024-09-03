Milli maçlar ne zaman yapılacak? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri

Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak. A Milli Futbol Takımı, Galler, İzlanda ve Karadağ ile A Ligi'ne yükselmek için karşı karşıya gelecek.



A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Galler maçıyla başlayacak.



A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.



Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.



9 Eylül'de İzmir'de İzlanda karşısına çıkacak milliler, 11 Ekim'de ise Karadağ'ı konuk edecek.



14 Ekim'de İzlanda deplasmanına çıkacak ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçla grubunu tamamlayacak.