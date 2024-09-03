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Milli maçlar ne zaman yapılacak? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi serüveni başlıyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek ​​​​​​​A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. kez mücadele edecek. Peki, Milli maçlar ne zaman yapılacak?

Milli maçlar ne zaman yapılacak? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri

Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak. A Milli Takımı, Galler, İzlanda ve Karadağ ile A Ligi'ne yükselmek için karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Galler maçıyla başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

9 Eylül'de İzmir'de İzlanda karşısına çıkacak milliler, 11 Ekim'de ise Karadağ'ı konuk edecek.

14 Ekim'de İzlanda deplasmanına çıkacak ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçla grubunu tamamlayacak.

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