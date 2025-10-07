Milli mesai başladı: 2 kaleci idmanda yer almadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.



Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık olan idmanda ay-yıldızlı ekip, ısınma koşuları sonrası çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.

2 KALECİ İDMANDA YOK, 3 FUTBOLCU KATILACAK



Hafif sakatlıkları bulunan Berke Özer ve Uğurcan Çakır antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.



İzinli olan Barış Alper Yılmaz ile Deniz Gül ve Ferdi Kadıoğlu'nun seyahat programları nedeniyle kampa yarın katılacağı açıklandı.