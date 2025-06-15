Milli motosikletçi Can Öncü zirvede
Milli motosikletçi Can Öncü, Supersport İtalya etabının ikinci yarışını zirvede tamamladı.
Superbike Emilia-Romagna ayağındaki superpole yarışı sona erdi.
Milli motosikletçi Can Öncü, Supersport İtalya etabının ikinci yarışını zirvede bitirdi.
Öncü şu ifadeleri kullandı:
"Takımıma çok teşekkür ediyorum bana iyi bir motosiklet verdiler. Kenan Ağabey'e (Sofuoğlu), Toprak'a, menajerim Emre'ye çok teşekkür ediyorum."
🇹🇷🏍 Dün podyumun 3. basamağındaydı, bugün zirvede!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 15, 2025
⚡CAN ÖNCÜ⚡ pic.twitter.com/2WlGoBn410
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