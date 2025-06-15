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Milli motosikletçi Can Öncü zirvede

Milli motosikletçi Can Öncü, Supersport İtalya etabının ikinci yarışını zirvede tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü zirvede

Superbike Emilia-Romagna ayağındaki superpole yarışı sona erdi. 

Milli motosikletçi Can Öncü, Supersport İtalya etabının ikinci yarışını zirvede bitirdi.

Öncü şu ifadeleri kullandı:

"Takımıma çok teşekkür ediyorum bana iyi bir verdiler. Kenan Ağabey'e (Sofuoğlu), Toprak'a, menajerim Emre'ye çok teşekkür ediyorum."

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