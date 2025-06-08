Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabını birincilikle bitirdi.



Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Deniz Öncü, Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta tarihi bir başarı elde etti.



Deniz Öncü, rakibi Diogo Moreira'yı son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Türkiye'ye ilk Moto2 galibiyetini getiren Öncü, podyumda duygusal anlar yaşadı.



Deniz Öncü, aldığı bu sonuçla genel klasmanda 62 puanla 7. sıraya yükseldi.