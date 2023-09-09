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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ilk yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ilk yarışta birinci oldu

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'da ilk yarışta birincilik elde etti.

Magny Course Pisti'nde yapılan ilk yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ilk sırada bitirerek podyuma çıktı.

SEZONUN 6. GALİBİYETİ

Toprak'ın ardından ikinci sırayı İtalyan sporcu Michael Ruben Rinaldi, üçüncü ise Büyük Britanya'dan Jonathan Rea elde etti. Genel klasmanda puanını 378'e yükselten ve sezonun 6. galibiyetini alan Razgatlıoğlu, 433 puanla birinci sırada bulunan İspanyol sporcu Alvaro Bautista'yı takibini sürürdü.

Milli sporcu yarın bu pistte ikinci yarışına çıkacak.

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