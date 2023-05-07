Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ikinci yarışta ikinci oldu

Superpole yarışını İspanyol Alvaro Bautista'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 657 metrelik Barcelona Pisti'nde düzenlenen günün ikinci yarışına aynı sıradan başladı.



Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre üçüncü sıradan götürdüğü yarışın son virajında İtalyan Michael Ruben Rinaldi'yi geçmeyi başardı.



Toprak Razgatlıoğlu'nun son virajdaki atağıyla ikinci sırada tamamladığı yarışta, Aruba.it Ducati takımı adına yarışan Bautista birincilik, İspanyol pilotun takım arkadaşı Ruben Rinaldi üçüncülük elde etti.



Bu sonuçla Bautista, 236 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Toprak ise 167 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Sezonun beşinci ayağındaki yarışlar, İtalya'daki Emilia-Romagna Pisti'nde 2-4 Haziran'da koşulacak.

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