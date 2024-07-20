Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste 7.  zafer

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.
Çekya'nın Most kentinde 4 bin 212 metre uzunluğundaki pistte gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına Razgatlıoğlu, pole pozisyonunda başladı.
ÜST ÜSTE 7'NCİ ZAFERİNİ KAZANDI
Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. durağında 22 turdan oluşan yarışı birinci sırada bitirerek üst üste 7. zaferini kazandı.
Yarışı İtalyan sporcun Danilo Petrucci ikinci, vatandaşı Andrea Iannone ise üçüncü sırada tamamladı.
Razgatlıoğlu, genel klasmanda 266 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 210 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın yapılacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- Spor
- Spor&Skor