Milli motosikletçiler, Fransa ve Slovakya'da yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da Magny-Cours Pisti'nde 5-7 Eylül'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağında, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağında madalya mücadelesine çıkacak.



WSBK'ta 407 puanla lider durumda olan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 5 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. Toprak, 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışta, 7 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de superpole yarışında, TSİ 16.30'da da ikinci ana yarışta podyum mücadelesi verecek.



Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla WSBK'ta Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte start alacak.



CAN ÖNCÜ DE FRANSA'DA ZİRVE İÇİN YARIŞACAK



Dünya Supersport Şampiyonası'nda da sezonun 9. ayağı Fransa'da yapılacak.



Milli sporcu Can Öncü, şampiyonada 5 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara ve ardından superpole yarışına katılacak. Can, 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.15'te ilk yarışta, 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.15'te de ikinci yarışta zirveyi kovalayacak.



SLOVAKYA'DA TÜRKİYE'DEN 10 SPORCU



Alpe Adria Pist Şampiyonası, Balkan Pist Şampiyonası ve Avrupa SS300 Kupası'nda sezon, Slovakya yarışı ile devam edecek.



Slovakya Ring Pisti'nde 5-7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonlardan Türkiye adına Şahin Karadayıoğlu, Harun Akgün, Altuğ İnan, Murat Serkan Kantarcı, Ömer Faruk Ataç, Berk Çevik, Turgut Durukan, Demir Dönmez, Yunus Erçelik ve Fatih Şahin yarışacak.