Milli motosikletçiler Hollanda, Sırbistan ve Hırvatistan'da yarışacak

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Haftasonu düzenlenecek milli motosikletçiler şampiyonalarda Hollanda, Sırbistan ve Hırvatistan'da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına Hollanda da çıkacak.



Dünya Moto3 Şampiyonası yarışları 25-26 Haziran tarihlerinde TT Assen Pisti'nde düzenlenecek.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde mücadele eden 19 yaşındaki Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarın serbest antrenmanlara, 25 Haziran Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. 26 Haziran Pazar günü ise TSİ 12.00'de sezonun 11. mücadelesi start alacak.

SIRBİSTAN'DA 12 MOTOSİKLETÇİ TER DÖKECEK

Avrupa Gençler (65&85cc) ve BMU Motokros Şampiyonaları Sırbistan'da 24-26 Haziran tarihlerinde koşulacak.



Globare şehrinde Gajic MX Pisti'nde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye'den Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş, Berkat Sarıay, Aslan Osmanpaşaoğlu, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Mert Akkafa, Ali Akkafa, Berat Şenkalaycı ve Emircan Şenkalaycı katılacak.



Şampiyona 25 Haziran Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama ile başlayacak. 26 Haziran Pazar günü ise iki etap halinde yarışlar yapılacak.

ALPE ADRİA PİST ŞAMPİYONASI'NIN HİRVATİSTAN AYAĞI KOŞULACAK

Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Alpe Adria Pist Şampiyonası'nın Hırvatistan ayağında Türkiye'yi Turgut Durukan ve Kadir Erbay temsil edecek.



Grobnik Pisti'nde 24-26 Haziran tarihlerinde koşulacak şampiyonada Durukan ve Erbay, Superstock 600 sınıfında yarışacak.



Milli sporcular, yarın serbest antrenmanlara çıkacak. 25 Haziran Cumartesi günü öğleden önce sıralama ardından TSİ 15.10'da ilk yarış start alacak. 26 Haziran Pazar günü ise TSİ 14.25'te hafta sonunun ikinci yarışı başlayacak.

GOLDEN STATE WARRİORS'A ŞAMPİYONLUK GEÇİDİ