NTV.COM.TR

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası Finalleri'nde 4. oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında 4. oldu.

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası Finalleri'nde 4. oldu

Nanjing kentindeki organizasyonun son gününde erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete, yarı finalde ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2'lik skorla kaybetti.

Bronz madalya karşılaşmasında da Fransız Thomas Chirault'a 7-1 yenilen Mete, klasik yay finallerini 4. tamamladı.

Finalleri'nde Türkiye'nin tek madalyasını erkekler makaralı yayda birinci olan Emircan Haney elde ederken kadınlar makaralı yayda yarışan Hazal Burun, çeyrek finalde elendi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...