Milli okçu Mete Gazoz hedefini açıkladı

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihleri arasında Samsun’daki Okçuluk Salonu’nda gerçekleşecek.

Okçuluk Salon Milli Takım Kampı da turnuvanın yapılacağı Samsun’da devam ediyor. Milli okçu Mete Gazoz’un da yer aldığı Milli Takım, çalışmalarını sürdürüyor.

Okçuluk alanında tüm madalyaları genç yaşta kazanmasına rağmen gelecek turnuvalara hazırlanırken motivasyonunu nasıl koruduğuyla ilgili soruya cevap veren Gazoz, "Salon Avrupa Şampiyonası’nda yarışacağım için çok heyecanlıyım. Bu şampiyonanın Samsun’da olması, kendi ülkemde olması bana ayrı bir rahatlık veriyor. Çünkü her zaman attığım ve çok iyi bildiğim bir saha. O yüzden heyecanla bekliyorum. Bizim felsefemiz, ’Kürsüde kaldığımız sürece şampiyonuz kürsüden inince dünyanın geri kalanından farkımız yok’. Tekrardan o ünvan ve şampiyonluğu elde etmemiş gibi bir sonraki şampiyonaya hazırlanmamız gerekiyor. Bu şekilde tüm turnuvalara bakıyorum. Ondan dolayı da turnuvalara hazırlanmak ve motive olmak çok daha kolay oluyor çünkü ilk defa kazanmak için ok atıyorum. Bu şekilde hırsımı ve motivasyonumu koruyorum." ifadelerini kullandı.