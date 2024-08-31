NTV.COM.TR’ye geri dön

Milli okçu Öznur Cüre Girdi'den Paris'te altın madalya

Mmilli para okçu Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Milli okçu Öznur Cüre Girdi'den Paris'te altın madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalyanın sahibi oldu.

Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yendi. 

Girdi, 2 gün önce dünya ve paralimpik rekoru kırmıştı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...