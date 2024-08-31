Milli okçu Öznur Cüre Girdi'den Paris'te altın madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalyanın sahibi oldu.
Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yendi.
Girdi, 2 gün önce dünya ve paralimpik rekoru kırmıştı.
🥇ÖZNUR CÜRE GİRDİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU🥇— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 31, 2024
🇹🇷Para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran'dan 🇮🇷Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yenerek altın madalyayı ülkemize kazandırdı.🏹
👏SENİNLE GURUR DUYUYORUZ! pic.twitter.com/azxok0c5T2
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