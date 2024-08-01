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Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna yükseldi

Paris 2024'te mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, ilk turda Carlos Rojas, ikinci turda Steve Wijler'ı mağlup ederek son 16'Ya adını yazdırdı.

Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda ilk turda Meksikalı Carlos Rojas'ı mağlup eden Ulaş Berkim Tümer, ikinci turda Hollandalı Steve Wijler ile karşılaştı.

Rakibini 6-2 yenen milli okçu, son 16 turuna yükseldi.

Ulaş Berkim Tümer, bu turda 4 Ağustos Pazar günü ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya gelecek.

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