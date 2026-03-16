Milli oyuncu NBA'de, 10 günlük sözleşme
16.03.2026 09:56
Son Güncelleme: 16.03.2026 10:54
Ömer Faruk Yurtseven
NBA ekiplerinden Golden State Warriors, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük anlaşma yaptı.
Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı." denildi.
Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.
27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giymişti.
Yurtseven, NBA G Ligi'ndeki ilk maçında "double-double" yapmıştı