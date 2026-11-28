Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya; Dünya Para Halter Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Manama'da devam eden organizasyonun ikinci gününde Çağdaş Kaya, erkekler 59 kilo kategorisinde mücadele etti.

Şampiyonada sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakan Çağdaş Kaya, gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğini elde etti.

Uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağı başarıyla temsil eden milli sporcu , kazandığı madalyayla Kayseri’ye büyük gurur yaşattı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Çağdaş Kaya’yı ve başarısında emeği bulunan antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.