Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, dünya rekoru kırdı

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun çevrimiçi düzenlenen şampiyonada erkekler PR2 2 bin metre yarışında 7.34.10'luk derecesiyle gümüş madalya aldığı belirtildi.



Yiğit Doğukan'ın bu derecesiyle 17-18 yaş kategorisinde de yeni dünya rekorunun sahibi olduğu kaydedildi.



Milli sporcu aynı şampiyonada geçen hafta PR2 500 kategorisinde altın madalya kazanmıştı.