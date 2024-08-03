Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paralimpik Oyunları'na rekor için gidecek

Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, paralimpik oyunlarında 3. kez madalya kazanarak bunu başaran ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında 3. kez olimpiyat şampiyonluğu hedefleyen milli sporcu Abdullah Öztürk’e Çitlekçi sponsor oldu.

Tunçlar Holding’de gerçekleşen imza törenine milli sporcu Abdullah Öztürk, Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç ve Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Tunç katıldı.

İmza töreninin ardından masa tenisi şovu yapan milli sporcu 2016 Rio ve 2020 Tokyo’da giydiği şampiyonluk tişörtünü Abdullah Tunç’a hediye etti.

Başkanvekili Tunç imza töreninde yaptığı açıklamada, Abdullah Öztürk'ün Türk sporunun değerli isimlerinden biri olduğunu belirterek, onunla birlikte olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Tunç, engelli sporculara desteklerinin sadece olimpiyatla sınırlı kalmayacağını projelerle devam edeceğini de belirtti.



HEDEF, ÜST ÜSTE ÜÇ ALTIN MADALYA ALAN İLK SPORCU OLMAK



Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Rio 2016 ve Tokyo 2020’den sonra Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da altı madalyayı kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza atmak istediğini söyledi.

Paralimpik oyunları tarihimizde üst üste üç kez altın madalya kazanan ilk sporcu olmak için Paris’te mücadele edeceğini vurgulayan Abdullah Öztürk, “Paralimpik Oyunlarına da bir aydan az bir süre kaldı. Halen çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. 2016 ve 2020'yi kazanan bir sporcu olarak Paris'e hazırlanıyorum. Üstümüzde çok büyük sorumluluk var.

Bizden desteğini esirgemeyen insanlar var, milletimiz var ve bugün çok önemli bir imza törenindeyiz. Yıllardır engelli sporların en büyük sorunu maalesef sponsor desteği bulamamamızdı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Paralimpik Oyunlarına davet ettiğini aktaran Öztürk, “İstanbul’da Cumhurbaşkanımızla sohbet etme imkanı bulduk. Hatta esprili bir diyalog da geçti aramızda, ‘Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi. Ben nasıl geleyim’ öyle bir sohbetimiz olmuştu. Ben de o esnada ‘Eğer Paris'te finale kalırsam Cumhurbaşkanım beni izlemeye gelir misiniz?’ dediğimde, "Ben aslında çok isterim. Eğer programımız müsait olursa seve seve siz değerli sporcularımızın yanında olacağımı belirtmek isterim" dedi. Ben o final maçında Cumhurbaşkanımı karşımda görmekten çok mutlu olurum. Daha motive oynarım. Rakibin set alma imkanı yok” ifadelerini kullandı.