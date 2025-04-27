Milli para masa tenisçisi Nesim Turan raketine veda etti

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir efsane raketine veda etti! Milli para masa tenisçimiz Nesim Turan, başarılarla dolu aktif spor kariyerini noktaladı. 3 Dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu, Paris 2024, Tokyo 2020, Rio 2016 Paralimpik Oyunları ve niceleri.



Azmin, inancın ve yeteneğinle gençlerimize ilham oldun; Türk sporuna değer kattın. Yolun, bahtın hep açık olsun" dedi.