Milli satranççı Dünya Kupası bileti aldı
20.04.2026 03:57
Anadolu Ajansı
17 yaşındaki milli sporcu Ediz Gürel, Dünya sıralamasında 71'inci sırada yer alıyor.
Büyükusta (GM) unvanlı milli satranççı Ediz Gürel, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nı ilk 5 içinde tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 43 ülkeden 502 satranç ustası yarıştı.
Satranç Federasyonu açıklamasına göre turnuvada mücadele eden milli sporcu büyükusta Ediz Gürel genel klasmanda 5'inci sırayı aldı. Elde ettiği dereceyle Dünya Kupası'nda yarışma hakkı kazanan milli satranççı, Türk satrancı adına uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.