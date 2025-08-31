NTV.COM.TR

Milli sporcu Avusturya'da altın madalya hedefliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu, Zümra Razzan İm, 5 Eylül’de Avusturya’da düzenlenecek Uluslararası Seri A Karate Şampiyonası’nda Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Zümra Rezzan İm, kariyer yolculuğunda önemli bir organizasyona daha katılacak.

5 Eylül’de ’nın Salzburg şehrinde düzenlenecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aldığı birçok başarılı sonuçla Sakarya’nın gururu olan Rezzan, Fransa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırarak ülkesine ve şehrine altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

