Milli sporcu Avusturya'da altın madalya hedefliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, kariyer yolculuğunda önemli bir organizasyona daha katılacak.

5 Eylül’de Avusturya’nın Salzburg şehrinde düzenlenecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aldığı birçok başarılı sonuçla Sakarya’nın gururu olan Rezzan, Fransa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırarak ülkesine ve şehrine altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.