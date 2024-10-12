Milli sporcu Birgül Erken'den ikinci kez Türkiye rekoru

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde 40 ülkeden 140 sporcunun katımıyla gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Master grubunda yer alan milli sporcu Birgül Erken, paletsiz kategoride 36 metreye dalış yaparak daha önce 34 metreyle kendisine ait olan Türkiye rekorunu da kırıp bronz madalyanın sahibi oldu.

Erken yarışla ilgili yaptığı açıklamada, milli takımda şu ana kadar yapılan yarışmalarda madalya kazanan tek sporcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"GÜÇLÜ TÜRK KADINLARINA ARMAĞAN EDİYORUM"



"Rekorumu güçlü Türk kadınlarına ve oğlum Ege'ye armağan ediyorum"

Tüm sezonun yorgunluğu ve sağlık sorunlarıma rağmen, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Erken, "Bugün bir Türkiye rekoru geldi. Kendime ait olan rekoru 2 metre daha geliştirdim. Master kadınlarda dünya 3.'sü oldum. Bu şu anda yarışmanın ilk ve tek madalyası oldu. Yarışmalar devam ediyor. Umarım yeni başarılar da gelir. Bu anlamda arkadaşlarıma başarı diliyorum. Bu rekorumu güçlü Türk kadınlarına ve oğlum Ege'ye armağan ediyorum. Bu zorlu yolculukta bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.