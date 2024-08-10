Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu finalde

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlon yarı final B grubundaki mücadelesinde eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplamda 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Mihrioğlu'nun final mücadelesi yarın 12.00'de başlayacak.
🇹🇷Milli pentatletimiz İlke Özyüksel Mihrioğlu, serisini başarıyla tamamlayıp finale kalmayı başardı.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024
👏Tebrikler İlke! pic.twitter.com/L9QCUbnynA
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