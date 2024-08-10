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Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu finalde

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlon yarı final grubu mücadelesinin ardından finale yükselmeyi başardı.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu finalde

2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlon yarı final B grubundaki mücadelesinde eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplamda 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Mihrioğlu'nun final mücadelesi yarın 12.00'de başlayacak.

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